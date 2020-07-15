15 Temmuz'un ilk kez yayınlanan görüntüleri! Fahrettin Altun paylaştı | Video

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait yeni bir görüntü paylaştı. Altun, videoyu "Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz! Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!" notuyla paylaştı.