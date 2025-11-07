45 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 178 şüpheli yakalandı | Video
07.11.2025 | 08:26
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 45 ilde son iki haftada FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 178 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
24:25
25:51
00:50
81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video 06.11.2025 | 08:43
00:11
İstanbul’a hayran kaldı! Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarını gezdi! 05.11.2025 | 18:35
06:26
Ordu'da taş ocağında göçük! 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor 05.11.2025 | 18:15
36:57
04:50
53:05
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız" | Video 05.11.2025 | 13:46
02:43
00:52
00:14
37:31
01:33
01:07
36:55
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan A Haber’e özel açıklamalar! 03.11.2025 | 22:03
24:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.11.2025 | 18:26
13:22
İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar 03.11.2025 | 18:19
00:45
İstanbul'daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 03.11.2025 | 15:23
24:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz 03.11.2025 | 12:03