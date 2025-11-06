81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video
06.11.2025 | 08:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde kaçak alkole karşı düzenlenen operasyonlarda 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini ve 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda kaçak alkolün toplum sağlığına tehdit olduğunu belirterek, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. 'Biz Gereğini Yaparız'" ifadelerine yer verdi.
