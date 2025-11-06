Video Haber 81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video
81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video

81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video

06.11.2025 | 08:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde kaçak alkole karşı düzenlenen operasyonlarda 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini ve 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edilirken 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda kaçak alkolün toplum sağlığına tehdit olduğunu belirterek, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. 'Biz Gereğini Yaparız'" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video 00:50
81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video 06.11.2025 | 08:43
İstanbul’a hayran kaldı! Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarını gezdi! 00:11
İstanbul’a hayran kaldı! Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarını gezdi! 05.11.2025 | 18:35
Ordu’da taş ocağında göçük! 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor 06:26
Ordu'da taş ocağında göçük! 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor 05.11.2025 | 18:15
Bakan Kurum, Hatay’da konuştu: Asrın inşa seferberliğinde son düzlüğe girdik | Video 36:57
Bakan Kurum, Hatay'da konuştu: "Asrın inşa seferberliğinde son düzlüğe girdik" | Video 05.11.2025 | 14:54
Bakan Kurum, Hatay’da yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlattı | Video 04:50
Bakan Kurum, Hatay’da yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlattı | Video 05.11.2025 | 14:54
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Terörsüz Türkiye’de yeni kavşaktayız | Video 53:05
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız" | Video 05.11.2025 | 13:46
Yüksekovalı vatandaşlar: Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye’ye huzur ve barışı getirecek | Video 02:43
Yüksekovalı vatandaşlar: "Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye'ye huzur ve barışı getirecek" | Video 05.11.2025 | 09:41
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı | Video 00:52
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı | Video 05.11.2025 | 08:39
Devlet Bahçeli: Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır | Video 00:14
Devlet Bahçeli: "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" | Video 04.11.2025 | 11:32
Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı söz konusu değildir | Video 37:31
Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı söz konusu değildir" | Video 04.11.2025 | 11:29
Bakan Kurum, TOKİ ile Düzce’de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı | Video 01:33
Bakan Kurum, TOKİ ile Düzce'de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı | Video 04.11.2025 | 10:10
Bakan Yerlikaya: 8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık | Video 01:07
Bakan Yerlikaya: "8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık" | Video 04.11.2025 | 08:35
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan A Haber’e özel açıklamalar! 36:55
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan A Haber’e özel açıklamalar! 03.11.2025 | 22:03
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 24:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.11.2025 | 18:26
İstanbul’da Gazze zirvesi! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar 13:22
İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar 03.11.2025 | 18:19
İstanbul’daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 00:45
İstanbul'daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 03.11.2025 | 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye destek programını başlatıyoruz 24:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz 03.11.2025 | 12:03
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! Murat Kurum Bey Mahallesi kuruluyor | Video 00:40
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! "Murat Kurum Bey Mahallesi" kuruluyor | Video 03.11.2025 | 11:49
Milli uydu FERGANİ FGN-100-D2 uzayda | Video 02:22
Milli uydu "FERGANİ FGN-100-D2" uzayda | Video 03.11.2025 | 11:12
Süleymaniye’ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03:31
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03.11.2025 | 09:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY