ABD Başkanı Biden ve Stoltenberg'ten NATO görüşmesi: Türkiye'nin endişelerini konuşmalıyız | Video

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda dile getirdiği endişelerin oturup konuşulması gerektiğini ve şu anda da bunu yaptıklarını belirtti.