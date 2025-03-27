ABD'de kaçırılır gibi gözaltına alınan Türk öğrenci hakkında Büyükelçilik'ten açıklama | Video

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alındı. AP'nin haberine göre Öztürk maskeli ekiplerce herhangi bir açıklama yapılmadan kelepçelendi. İftar planı için dışarı çıkmak üzere olan Rümeysa'nın komşuları olayı "Gözaltı değil kaçırılma gibiydi" diye tanımladı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Boston kentinde gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği ve ABD'li makamlarla temasa geçildiği belirtildi.