Video Haber Adana'da gençler TEKNOFEST'e akın etti
Adana'da gençler TEKNOFEST'e akın etti

Adana'da gençler TEKNOFEST'e akın etti

02.10.2024 | 13:27

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) sabah saatlerinde ilk ziyaretçilerini alana aldı. Türkiye'nin dört bir yanından alana gelen öğrenciler ve vatandaşlar yerli ve milli teknoloji ile donatılmış festival alanında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatının Türk Bayraklı hava gösterile ile unutulmaz anlar yaşadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşları, savunma sanayi ve bakanlıkların aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Şakirpaşa Havaalanında düzenlenen TEKNOFEST kapılarını açtı.

Savunmaya sanayisinin yerli ve milli gururu hava araçlarının yer aldığı, simülasyonlar, bilimsel atölyeler, atık ürünlerin dönüşümleri sergiler yer aldığı TEKNOFEST gençler gelişen ve üretime giren bilimsel ürünleri hayranlıkla izliyor.


TEKNOFEST alanında Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve atak helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festivalde, üzüm salkımı ve paramotor gösterisi ile ziyaretçilere unutulmaz bir teknoloji günü yaşatılacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da gençler TEKNOFEST’e akın etti 04:33
Adana'da gençler TEKNOFEST'e akın etti 02.10.2024 | 13:27
İran’ın İsrail’e attığı füzelerin ışıkları Mersin sahillerinden görüldü 00:43
İran'ın İsrail'e attığı füzelerin ışıkları Mersin sahillerinden görüldü 02.10.2024 | 10:28
Adana’da açılıştan saatler önce TEKNOFEST yoğunluğu 01:23
Adana'da açılıştan saatler önce TEKNOFEST yoğunluğu 02.10.2024 | 10:22
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı 01:07
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı 02.10.2024 | 10:11
Sözcü TV’de Fatih Portakal’dan skandal sözler Ama Tel Aviv maalesef şu anda füze saldırısı altında 00:38
Sözcü TV'de Fatih Portakal'dan skandal sözler "Ama Tel Aviv maalesef şu anda füze saldırısı altında" 02.10.2024 | 09:19
Organize suç örgütlerine yönelik Kuyu-31 operasyonları: 30 şüpheli yakalandı 00:49
Organize suç örgütlerine yönelik “Kuyu-31” operasyonları: 30 şüpheli yakalandı 02.10.2024 | 08:38
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 00:15
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 01.10.2024 | 23:53
Füze saldırısının en sıcak anları A Haber’de! 06:55
Füze saldırısının en sıcak anları A Haber'de! 01.10.2024 | 23:11
İran füzeleri Tel Aviv semalarında! 06:03
İran füzeleri Tel Aviv semalarında! 01.10.2024 | 19:58
Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı 18:44
Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı 01.10.2024 | 19:48
SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan’ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi 05:26
SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan'ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi 01.10.2024 | 18:46
TBMM’de Yeni Yasama Yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 44:44
TBMM'de Yeni Yasama Yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 01.10.2024 | 16:06
Lübnan’da İsrail işgali! İşte katliam tankları | VİDEO HABER 19:47
Lübnan’da İsrail işgali! İşte katliam tankları | VİDEO HABER 01.10.2024 | 12:28
MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar 41:12
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar 01.10.2024 | 11:26
8 İlde Jandarmadan SİBERAĞ-8 operasyonu: 22 şüpheli gözaltında 01:07
8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında 01.10.2024 | 09:35
Siberağ-8 operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı 00:56
"Siberağ-8" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı 01.10.2024 | 09:00
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan BMGK’ya İsrail çağrısı: Gerekirse güç kullanın 24:23
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya "İsrail" çağrısı: Gerekirse güç kullanın 30.09.2024 | 20:19
Narin’in babası A Haber’e konuştu 21:55
Narin'in babası A Haber'e konuştu 30.09.2024 | 18:59
İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi 03:21
İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi 30.09.2024 | 18:11
İşgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur’un babası A Haber’e konuştu | Video 04:09
İşgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur'un babası A Haber'e konuştu | Video 30.09.2024 | 14:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA