Adıyaman’da 842 personel sahada | Video 18.02.2023 | 16:48 Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da depremin ilk anından itibaren vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlanması ve kurtarma çalışmalarına destek olunması amacıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce ve Asayiş Daire Başkanlığınca görevlendirilen 842 personel şehrin her noktasında görevine devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Daire Başkanlığı Adıyaman'da meydana gelen veya gelebilecek hırsızlık ve yağma suçlarının önlenmesi, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla merkezden görevlendirmelerin yanı sıra birçok ilden çok sayıda personel takviyesi yaparak şehrin tüm mahalle ve sokaklarında polis ve bekçi görevlendirildi. 520'si yaya devriye, 65 motorize ekipte 225, 20 motorize Yunus ekibinde 40, Şehir giriş ve çıkışlarında uygulamalarda görevlendirilen 57 personel olmak üzere toplam 842 personel şehrin her alanında özellikle hırsızlık olaylarına karşı gerekli asayiş tedbirlerini alıyor.

Çalışmalar sadece karadan değil havadan da yürütülüyor. Havacılık Daire Başkanlığına bağlı insansız hava araçları (İHA) ile şehirde şüpheli olarak tespit edilen araçların takibi yapılıp ekipler marifetiyle gerekli kontrol ve işlemler yapılıyor. Bunun yanısıra yine Asayiş Daire Başkanlığınca merkezde oluşturulan özel ekip marifetiyle şehre giren şüpheli şahıslar ve araçların tespit edilerek kontrol edilmesi için anında Adıyaman il merkezine bildiriliyor. Şehrin asayişinin en küçük sekteye uğramaması için yüksek emniyet tedbirlerinin alındığı her noktada görünüyor.