Adnan Oktar suç örgütüne üye olan, çocuk istismarcısı firari Turgut Aksu Kadıköy'de yakalandı | Video
Adnan Oktar suç örgütüne üye olduğu gerekçesiyle aranan ve firari olan Turgut Aksu, İstanbul - Kadıköy'de kaldığı evde saklandığı dolabın içinde yakalandı. Yapılan operasyonda firari Turgut Aksu'ya yardım eden bir kişi daha gözaltına alındı. 2018 yılında Adnan Oktar suç örgütüne düzenlenen operasyon sonrasında hakkında çocuk istismarı suçlamasında bulunulan Turgut Aksu kayıplara karışmıştı. İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyonla Aksu'yu Kadıköy'de yakaladı.
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