Afet bölgesinde oy verme işlemleri başladı | Video

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08: 00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler konteyner kentlerde kurulan sandık başlarına gitti.