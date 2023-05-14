Video Haber Afet bölgesinde oy verme işlemleri başladı | Video
Afet bölgesinde oy verme işlemleri başladı | Video

Afet bölgesinde oy verme işlemleri başladı | Video

14.05.2023 | 09:08

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08: 00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler konteyner kentlerde kurulan sandık başlarına gitti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Afet bölgesinde oy verme işlemleri başladı | Video 02:23
Afet bölgesinde oy verme işlemleri başladı | Video 14.05.2023 | 09:08
Başkan Erdoğan seçim programını Ayasofya’da sonlandırdı | Video 02:12
Başkan Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı | Video 14.05.2023 | 08:51
Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat! Seçmen kağıdı zorunlu mu? | Video 01:16
Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat! Seçmen kağıdı zorunlu mu? | Video 14.05.2023 | 08:54
Başkan Erdoğan, oyunu İstanbul’da kullanacak | Video 01:56
Başkan Erdoğan, oyunu İstanbul'da kullanacak | Video 14.05.2023 | 08:53
Türkiye sandık başında! Oy kullanma işlemi başladı | Video 04:36
Türkiye sandık başında! Oy kullanma işlemi başladı | Video 14.05.2023 | 08:51
İstanbul’da utanç verici görüntüler: Giyimini beğenmediği gençlere küfrederek saldırdı! | Video 00:14
İstanbul'da utanç verici görüntüler: Giyimini beğenmediği gençlere küfrederek saldırdı! | Video 14.05.2023 | 01:10
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalya’yı ziyaret etti | Video 07:55
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalya’yı ziyaret etti | Video 13.05.2023 | 23:28
Ayasofya Camii’nde Akşam Namazı! Başkan Erdoğan fethin sembolünde eda etti | Video 02:35
Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! Başkan Erdoğan fethin sembolünde eda etti | Video 13.05.2023 | 23:26
Ayasofya Camii’nde Akşam Namazı! Başkan Erdoğan fethin sembolünde eda etti | Video 01:28
Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! Başkan Erdoğan fethin sembolünde eda etti | Video 13.05.2023 | 22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya’da sonlandırdı | Video 01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı | Video 13.05.2023 | 22:13
İsrail savaş uçakları Gazze’de sivillerin evlerini bombaladı | Video 02:52
İsrail savaş uçakları Gazze’de sivillerin evlerini bombaladı | Video 13.05.2023 | 21:49
Kayseri’de mahallelinin ağaç isyanı! Sulama kooperatifi bin ağacı kesti | Video 08:00
Kayseri’de mahallelinin ağaç isyanı! Sulama kooperatifi bin ağacı kesti | Video 13.05.2023 | 21:24
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü | Video 01:19
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü | Video 13.05.2023 | 21:21
Tren garındaki vagonlarda yüksek gerilime kapıldı | Video 01:07
Tren garındaki vagonlarda yüksek gerilime kapıldı | Video 13.05.2023 | 20:47
Afyonkarahisar’da 2 aracın kundaklandığı anlar kameralara yansıdı | Video 04:04
Afyonkarahisar'da 2 aracın kundaklandığı anlar kameralara yansıdı | Video 13.05.2023 | 18:21
Rusya’nın Ukrayna sınırında savaş uçağı ve helikopter düştü: 2 ölü | Video 00:34
Rusya'nın Ukrayna sınırında savaş uçağı ve helikopter düştü: 2 ölü | Video 13.05.2023 | 18:22
Başkan Erdoğan’dan Kasımpaşa’da önemli açıklamalar | Video 53:51
Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'da önemli açıklamalar | Video 13.05.2023 | 17:03
HDP mitinginde konuşan Başak Demirtaş öldürülen teröristlerden ’evlatlarımız’ diye söz etti | Video 00:14
HDP mitinginde konuşan Başak Demirtaş öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz etti | Video 13.05.2023 | 16:58
HDP mitinginde Öcalan’ın sözlerini pankartlara yazıp, Kılıçdaroğlu’na destek istediler... | Video 00:46
HDP mitinginde Öcalan'ın sözlerini pankartlara yazıp, Kılıçdaroğlu'na destek istediler... | Video 13.05.2023 | 16:28
Bahçeli’den Burdur’da muhalefete ’PKK’ göndermesi: Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız | Video 17:56
Bahçeli'den Burdur'da muhalefete 'PKK' göndermesi: "Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız" | Video 13.05.2023 | 14:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA