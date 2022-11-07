Video Haber Ağrı’da katliam gibi kazadan saniyeler öncesi kameralara böyle yansıdı | Video
Ağrı’da katliam gibi kazadan saniyeler öncesi kameralara böyle yansıdı | Video

Ağrı’da katliam gibi kazadan saniyeler öncesi kameralara böyle yansıdı | Video

07.11.2022 | 19:29

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Son dakika haberine göre; Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, tanker ve TIR çarpıştı. Feci kaza sonrası otobüs, TIR ve tanker alev aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kazadan aldığı ilk haberi duyurdu. Erdoğan, 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Tutak karayolundaki trafik kazasında 2'si ağır, 11 kişinin yaralandığını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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