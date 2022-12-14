AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması: Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır | Video

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı ceza ile ilgili, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.