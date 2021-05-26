AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri: Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi | Video

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' programına konuk oldu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cevheri, "Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi" ifadelerini kullandı.