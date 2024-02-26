AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, ilçenin yüz akı olacak 100 projeyi açıkladı | Video

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, “Türkiye Yüzyılı’nda Sultanbeyli’nin YÜZ AKI Olacak 100 Proje”yi tanıttı. Siyasetten iş dünyasına, medyadan STK temsilcilerine kadar geniş katılımlı programda projelerini açıklayan Ali Tombaş, “Bismillah diyerek çıktığımız bu yolda ilçemizin marka değerine katkı sağlayacak, insan hayatına dokunacak, çözüm odaklı projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşümden ulaşıma, istihdamdan üretime, sağlıktan eğitime, çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlara yönelik çok kapsamlı projelerimizi alnımızın akıyla başaracağız.” dedi.