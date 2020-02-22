Altın fiyatları rekora doymuyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? | Video
Altın fiyatları yükseldi. Yatırımcıların güvenlik liman olarak nitelendirdikleri altın fiyatları rekora doymuyor. Gram altın 323 lirayı gördü. Çin'deki korona virüs salgınının yarattığı endişe ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıları güvenli liman altına yöneltti. Altının ons fiyatı 21 Şubat'ta Asya piyasalarında 1637 dolara kadar yükseldikten sonra 1632 dolar seviyesinde dengelendi. Cumhuriyet altını 2173 liraya, çeyrek altın ise 532 liraya kadar yükseldi. Böylece çeyrek altının fiyatı bir yılda 160 lira birden artmış oldu. Bazı kuyumcu esnafları gelen talebe yetişemedi, vatandaşı geri çevirdi. Güncel altın fiyatlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!
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