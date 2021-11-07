ANALİZ - George Soros kim? Hangi ülkeleri karıştırdı? Balkanlar’ı neden karıştırmak istiyor? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16:49
03:57
03:51
01:57
Başkan Erdoğan'a Batman'da anlamlı hediye | Video 07.11.2021 | 22:03
04:21
15:31
01:37
01:47
02:06
Son dakika! Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı | Video 07.11.2021 | 17:37
01:53
04:57
Bingöl’de şehide saygı, Lütfü Türkkan'a tepki mitingi | Video 07.11.2021 | 15:25
02:27
02:34
Gayrettepe-Havalimanı metro hattında test sürüşü yarın yapılacak | Video 07.11.2021 | 12:45
02:10
Son dakika! İYİ Parti'de Lütfü Türkkan görevden alındı | Video 07.11.2021 | 11:27
02:20
Meteoroloji'den sisli hava uyarısı! 07.11.2021 | 09:32
05:05
02:59
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Evlilik poz kaldırmaz! 06.11.2021 | 17:20
32:23
Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 06.11.2021 | 17:03
00:19
SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran test videosu 06.11.2021 | 16:30
02:40
Engin Ardıç | Allah’ın sopası 06.11.2021 | 16:11
Türkiye'de Gezi Provokasyonu'nun finansörlüğünü yapan George Soros'un Balkanlar'ı karıştırma planı deşifre oldu. Dünyanın bir çok ülkesinde darbeleri organize eden, iç isyanları destekleyen Soros'un bu kez hedefinde Balkanlar var. Peki kim bu George Soros? Hangi ülke adına çalışıyor? Balkanlar'ı neden karıştırmak istiyor? Tüm bu soruların yanıtı, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...