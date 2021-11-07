Video Haber ANALİZ - George Soros kim? Hangi ülkeleri karıştırdı? Balkanlar’ı neden karıştırmak istiyor? | Video
ANALİZ - George Soros kim? Hangi ülkeleri karıştırdı? Balkanlar’ı neden karıştırmak istiyor? | Video

ANALİZ - George Soros kim? Hangi ülkeleri karıştırdı? Balkanlar’ı neden karıştırmak istiyor? | Video

07.11.2021 | 20:05

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Türkiye'de Gezi Provokasyonu'nun finansörlüğünü yapan George Soros'un Balkanlar'ı karıştırma planı deşifre oldu. Dünyanın bir çok ülkesinde darbeleri organize eden, iç isyanları destekleyen Soros'un bu kez hedefinde Balkanlar var. Peki kim bu George Soros? Hangi ülke adına çalışıyor? Balkanlar'ı neden karıştırmak istiyor? Tüm bu soruların yanıtı, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...

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