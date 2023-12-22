Angelina Jolie'den BM ve ABD'ye Gazze isyanı | Video
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'nin Gazze'ye yönelik tutumuna adeta isyan etti. Dünyanın çirkin yüzünün her geçen gün daha da fark edilir olduğunu dile getiren Angelina Jolie, "İnsan hakları ve adalet sadece bazıları için var" ifadelerini kullandı.
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