Video Haber Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu | Video
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu | Video

Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu | Video

14.06.2023 | 18:14

Ankara’da sağanak yağış sebebiyle dereler taştı. Su basan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, evler sular altında kaldı.

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