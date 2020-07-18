Ankara'daki doğumda korkunç son! Bebeğin kafası doğumda koptu | Video
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Seda ve Özgür Erin çifti 2012 yılında dünya evine girdi. İlk bebeklerine hamile kalan Seda Erin, 28 Ekim 2014’te doğum yapmak için Sağlık Bakanlığı Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir gün sonra ağrılarının artması üzerine normal doğuma alındı. Ancak bebeği ters geldi. Doktorların müdahalesi sırasında bebeğin kafası koptu. Kafa anne karnında, gövde ise doktorların elinde kaldı. Anne rahminde kalan bebeğin kafası cerrahi müdahale ile alındı.