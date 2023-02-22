Video Haber Artvin’de heyelan anı kameralara yansıdı | Video
Artvin’de heyelan anı kameralara yansıdı | Video

Artvin’de heyelan anı kameralara yansıdı | Video

22.02.2023 | 22:09

Artvin’de iki farklı bölgede meydana gelen heyelan cep telefonu kamerasına yansıdı. Kente son günlerde sıkça yaşanan heyelanlar dikkat çekti.

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