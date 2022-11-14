Video Haber Asgari ücrette yol haritası netleşiyor | Video
Asgari ücrette yol haritası netleşiyor | Video

Asgari ücrette yol haritası netleşiyor | Video

14.11.2022 | 17:57

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Asgari ücrette ilk toplantı 7-9 Aralık’ta gerçekleşecek. Detaylar A Haber’de…

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