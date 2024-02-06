Asrın felaketinde hayatını kaybedenler için dua edilirken gözyaşlarını tutamadı

Tüm Türkiye’de dualarla idrak edilen Miraç Kandili’nde Sakarya’da eller semaya asrın felaketi olan depremde hayatını kaybedenler için açıldı, dua edildi. Dua sırasında ise bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.