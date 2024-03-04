Avcılar'da ilginç olay: Evini emlakçıya kiraya verdi, emlakçı daireye 30 yatak koyup başkalarına kiraladı

Avcılar'da bir vatandaş, dairesini kaçak çalıştığı iddia edilen bir emlakçıya kiraya verdi. Daireyi izinsiz onlarca kişiye kiralayan emlakçı her odaya 10 yatak koyarak günlük olarak kiralamaya başladı. Komşuların şikayeti üzerine ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım isterken, daireye gelen polis ekipleri, 30 yatak konulan evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.