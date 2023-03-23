Ayasofya Camii’nde vatandaşlar ilk orucunu açtı | Video
Ramazan ayının ilk gününde iftarını açmak isteyen bazı vatandaşlar, Ayasofya Camii'nin avlusunda yerini aldı İlk iftarını açmak için Ayasofya Camii’ne gelen vatandaşlar, dron ile havadan görüntülenirken bu yıl avluda yoğunluğun oluşmadığı görüldü.
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