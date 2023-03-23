Video Haber Ayasofya Camii’nde vatandaşlar ilk orucunu açtı | Video
Ayasofya Camii’nde vatandaşlar ilk orucunu açtı | Video

Ayasofya Camii’nde vatandaşlar ilk orucunu açtı | Video

23.03.2023 | 22:40

Ramazan ayının ilk gününde iftarını açmak isteyen bazı vatandaşlar, Ayasofya Camii'nin avlusunda yerini aldı İlk iftarını açmak için Ayasofya Camii’ne gelen vatandaşlar, dron ile havadan görüntülenirken bu yıl avluda yoğunluğun oluşmadığı görüldü.

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