Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video

Ayasofya Camii'nde yatsı namazı sonrası kırmızı şapkalı bir kişi, rahlenin arkasında kağıtları ateşe verdi. Yangın cemaat tarafından fark edilip büyümeden söndürüldü. Polis, yabancı uyruklu olduğu düşünülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.