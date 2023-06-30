Ayasofya Camisi önünde provokasyon yapmıştı… Bir daha ülkemize giremeyecek | Video 30.06.2023 | 16:29 Önünde Yunanistan bayrağı açtığı Ayasofya Camisi için "Bir gün gerçek sahibine dönecek" diyerek video ve fotoğraflar çektiren ve provokasyon yapan Yunanistan uyruklu turistin pasaportuna “Tahdit” konuldu. Yunan turist bir daha ülkemize giremeyecek. VİDEO DEVAM EDİYOR

Provokasyon amacıyla Ayasofya Camisi önünde çektirdiği video ve fotoğrafları paylaşan Yunanistan uyruklu turistle ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Ayasofya Camisi önünde Yunanistan bayrağı açan ve Ayasofya Camisi için "Bir gün gerçek sahibine dönecek" diyerek video ve fotoğraflar çektiren Yunan turistin ülkesine döndüğü tespit edildi.

Açık kimliği belirlenen ve pasaportuna "Tahdit" konulan Yunanistan uyruklu o turist bir daha ülkemize giremeyecek.