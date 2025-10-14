Bahçeli: "İsrail'in soykırım suçu cezasız kalamaz" | Video

Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Mısır'daki Gazze zirvesine ilişkin, "İsrail'in soykırım suçu cezasız kalamaz. Gazzeli şehitlerin kanının bedelini misliyle ödeyecekler. Şimdi asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahada kalıcı hale gelmesidir. Temennimiz kalıcı barış ve iki devletli çözümün yerleşmesidir." dedi.