Bahçeli: "İsrail'in soykırım suçu cezasız kalamaz" | Video
Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Mısır'daki Gazze zirvesine ilişkin, "İsrail'in soykırım suçu cezasız kalamaz. Gazzeli şehitlerin kanının bedelini misliyle ödeyecekler. Şimdi asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahada kalıcı hale gelmesidir. Temennimiz kalıcı barış ve iki devletli çözümün yerleşmesidir." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
34:27
Bahçeli: "İsrail'in soykırım suçu cezasız kalamaz" | Video 14.10.2025 | 12:54
03:07
01:04
00:49
01:04
00:24
03:48
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar! 13.10.2025 | 21:21
13:55
Liderler 'Niyet Belgesi'ni imzaladı 13.10.2025 | 20:26
13:41
Trump'tan ateşkes açıklaması 13.10.2025 | 20:06
10:19
Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu" | Video 13.10.2025 | 14:37
01:11
1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunulmaya başlanacak | Video 13.10.2025 | 12:32
30:26
Başkan Erdoğan: "Gazze için elimizden gelen her şeyi yapacağız" | Video 12.10.2025 | 16:15
07:22
Başkan Erdoğan, Rize'den Trabzon'a giderken vatandaşlarla konuştu | Video 12.10.2025 | 14:39
25:05
Başkan Erdoğan: "İsrail attığı imzanın arkasında durmalıdır" | Video 11.10.2025 | 16:50
04:19
İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti | Video 11.10.2025 | 15:26
10:18
Ateş Serbest-2025'te nefes kesen anlar | Video 11.10.2025 | 15:24
07:29
03:08
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da komşularıyla sohbet etti | Video 11.10.2025 | 12:31
00:46
Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin paylaşımı | Video 11.10.2025 | 12:22
02:20
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimine iptal! | Video 10.10.2025 | 16:47