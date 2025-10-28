Bahçeli: "Terör bitince bahar havası gelecek" | Video
28.10.2025 | 14:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:27
Bahçeli: "Terör bitince bahar havası gelecek" | Video 28.10.2025 | 14:44
10:46
Başkan Erdoğan, "Altay" teslimat törenine özel üretim TOGG ile geldi | Video 28.10.2025 | 14:43
37:16
01:41
08:37
09:16
04:41
01:16
04:16
SON DAKİKA | PKK’lı teröristlerin Kandil Dağı’ındaki mağaraları kamerada 26.10.2025 | 12:24
26:24
09:56
27:45
Başkan Erdoğan: "Türkiye küresel bir güce dönüşüyor" | Video 25.10.2025 | 16:00
01:58:59
01:32
00:18
Halkevi'ndeki silahlı çatışmada tutuklu sayısı 4’e yükseldi 25.10.2025 | 01:58
01:07
02:04
KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ant içti | Video 24.10.2025 | 14:20
00:22
08:30