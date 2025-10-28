Bahçeli: "Terör bitince bahar havası gelecek" | Video

28.10.2025 | 14:44

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır" dedi.