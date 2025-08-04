Bahçeli: "Türkiye terör musibetinden kalıcı olarak kurtulacaktır" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye terör musibetinden kalıcı olarak kurtulacaktır. Buna müzahir ve münasip tavır almak, zorlaştıran değil kolaylaştıran, uzlaşmadan kaçan değil milletimizin haysiyet ve hissiyatını kucaklayan yapıcı ve destekleyici siyasi duruşa büyük bir ihtiyaç olduğu tartışmasızdır" dedi.