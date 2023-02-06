Video Haber Bakan Akar Hatay'da deprem bölgesinde | Video
Bakan Akar Hatay'da deprem bölgesinde | Video

Bakan Akar Hatay'da deprem bölgesinde | Video

06.02.2023 | 18:04

Bakan Akar Hatay'da deprem bölgesinde!

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