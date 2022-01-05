Video Haber Bakan Akar'ın paylaştığı video Yunanistan'ı çıldırttı | Video
Bakan Akar'ın paylaştığı video Yunanistan'ı çıldırttı | Video

Bakan Akar'ın paylaştığı video Yunanistan'ı çıldırttı | Video

05.01.2022 | 10:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Engin Ardıç | Paraya resim koymak 03:47
Engin Ardıç | Paraya resim koymak 05.01.2022 | 11:49
Bakan Akar’ın paylaştığı video Yunanistan’ı çıldırttı | Video 02:10
Bakan Akar'ın paylaştığı video Yunanistan'ı çıldırttı | Video 05.01.2022 | 10:19
PKK’dan TSK itirafı: Saldırılar çok ağır | Video 00:30
PKK'dan TSK itirafı: "Saldırılar çok ağır" | Video 05.01.2022 | 09:39
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak | Video 02:37
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak | Video 05.01.2022 | 01:16
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası | Video 01:33
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası | Video 04.01.2022 | 22:55
Son dakika: 4 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 02:33
Son dakika: 4 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 04.01.2022 | 20:44
Son dakika: 4 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 02:34
Son dakika: 4 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 04.01.2022 | 20:43
Datça’da pitbull dehşeti | Video 00:54
Datça’da pitbull dehşeti | Video 04.01.2022 | 19:55
Başkent’te dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri bahçesindeki saksılara gömmüş | Video 02:00
Başkent'te dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri bahçesindeki saksılara gömmüş | Video 04.01.2022 | 17:50
Emniyet, Şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez” 01:06
Emniyet, Şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez” 04.01.2022 | 17:31
Bitlis merkezli 4 İlde terör operasyonu | Video 01:15
Bitlis merkezli 4 İlde terör operasyonu | Video 04.01.2022 | 17:05
Bu görüntüler çok tartışılır! Hızal’dan Soyer’e videolu borç salvosu | Video 00:31
Bu görüntüler çok tartışılır! Hızal’dan Soyer’e videolu borç salvosu | Video 04.01.2022 | 16:45
Başkan Erdoğan Kuran kurslarını hedef alan CHP’ye ateş püskürdü: Bunun bedelini ödeyecekler! | Video 06:31
Başkan Erdoğan Kuran kurslarını hedef alan CHP'ye ateş püskürdü: Bunun bedelini ödeyecekler! | Video 04.01.2022 | 15:34
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Video 27:53
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video 04.01.2022 | 15:21
CHP’li Özgür Özel ’Ortaçağ zihniyeti’ demişti! Ali Erbaş CHP’yi görüntülerle yine çürüttü | Video 00:50
CHP'li Özgür Özel 'Ortaçağ zihniyeti' demişti! Ali Erbaş CHP'yi görüntülerle yine çürüttü | Video 04.01.2022 | 13:19
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli 46:25
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli 04.01.2022 | 11:24
PKK bağlantılılar İBB’ye nasıl girdi? İBB’de liyakat var mı? 29:41
PKK bağlantılılar İBB'ye nasıl girdi? İBB'de liyakat var mı? 04.01.2022 | 10:34
Roma dönemi ait tarihi eser satmaya çalışırken yakayı ele verdi | Video 00:10
Roma dönemi ait tarihi eser satmaya çalışırken yakayı ele verdi | Video 03.01.2022 | 22:20
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 36:50
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 03.01.2022 | 20:13
Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video 01:50
Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video 03.01.2022 | 20:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı video Atina'yı karıştırdı. Videoda 1580 metre mesafedeki Tuzla Adası'na yüzen Harp okulu öğrenilerinin görüntülerini paylaşan Bakan Akar'ın, "Öğrencilerimiz isterse aynı mesafedeki Meis adasına yüzebilir" sözleri Yunanistan basınında geniş yer buldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA