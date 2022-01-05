Bakan Akar'ın paylaştığı video Yunanistan'ı çıldırttı | Video

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı video Atina'yı karıştırdı. Videoda 1580 metre mesafedeki Tuzla Adası'na yüzen Harp okulu öğrenilerinin görüntülerini paylaşan Bakan Akar'ın, "Öğrencilerimiz isterse aynı mesafedeki Meis adasına yüzebilir" sözleri Yunanistan basınında geniş yer buldu.