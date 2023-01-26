Bakan Bilgin açıkladı: Geçici işçi sorununu çözeceğiz | Video

Son dakika haberi... Asgari ücrete ara zam gelecek mi? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair soruları A Haber'de yanıtladı. Bakan Bilgin, asgari ücrete dair konuşarak, "Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir" dedi. Bakan Bilgin ayrıca EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta alabileceğini söyledi.