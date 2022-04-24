Bakan Çavuşoğlu, Uruguay'da Türkiye aleyhine slogan atan Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi | Video
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Bakan Çavuşoğlu, Uruguay'da Türkiye aleyhine slogan atan Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi.