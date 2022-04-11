Video Haber Bakan Dönmez: "Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı" | Video
Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı" | Video

11.04.2022 | 16:11

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını bildirdi.

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