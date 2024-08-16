Video Haber Bakan Ersoy, Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi'ni tanıttı | Video
Bakan Ersoy, Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi'ni tanıttı | Video

Bakan Ersoy, Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi'ni tanıttı | Video

16.08.2024 | 10:44

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi' basın tanıtımına katıldı.

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