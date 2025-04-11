Video Haber Bakan Fidan: "Filistinlileri anavantanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz" | Video
Bakan Fidan:

Bakan Fidan: "Filistinlileri anavantanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz" | Video

11.04.2025 | 14:46

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nda "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı sonrası gerçekleşen basın toplantısına katıldı.

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