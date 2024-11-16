Bakan Fidan'dan A Haber'de önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de Cansın Helvacı ve Okan Müderrisoğlu’nun sorularını yanıtladı. ABD ile Türkiye arasındaki en büyük problemin terörle mücadele olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar nerede olursa olsun biz mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere de değinen Fidan, "Orta Doğu'da bazı ülkelerde problemler olabilir. Daha büyük savaşlar da çıkabilir." ifadelerini kullandı.
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