Bakan Işıkhan'dan orman yangınları açıklaması "15 Eylül'e kadar teyakkuzda olmalıyız"
Muğla'da yangından etkilenen vatandaşları ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Eylül'e kadar teyakkuzda olunması gerektiğine dikkat çekerek "En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor" dedi.
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