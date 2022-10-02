Bakan Karaismailoğlu'ndan Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı paylaşımı | Video

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün açılacak olan Pendik -Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattıyla ilgili paylaşımda bulundu.