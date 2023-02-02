Bakan Kirişci'den 6'lı koalisyona tepki: Tarım Kanunu'nu biz getirdik | Video
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci 6'lı koalisyonun AK Parti hükümetinin yaptığı düzenlemeleri üstlenerek 'İntihal' yaptığının altını çizerek, "2002 yılında göreve geldiğimizde Türkiye'de bir tarım kanunu yoktu. Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık" ifadelerini kullandı.
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