Video Haber Bakan Kurum, deprem bölgesinde büyük ilgiyle karşılandı | Video
Bakan Kurum, deprem bölgesinde büyük ilgiyle karşılandı | Video

Bakan Kurum, deprem bölgesinde büyük ilgiyle karşılandı | Video

16.07.2024 | 11:37

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye ve Adana’da depremzede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Osmaniye’de İstasyon Caddesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, depremzede vatandaşların taleplerini de tek tek dinledi. Bir depremzede vatandaşın, yıkılan binalarının TOKİ tarafından yapılmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, “Hayırlı olsun. Burayı TOKİ Başkanlığımız en kısa zamanda projelendirip yapacak.” diyerek elini sıktı. Bakan Kurum’un sözlerinin ardından depremzede vatandaşlar, “Allah sizden ve devletimizden razı olsun Murat Bakanım.” ifadelerini kullanarak, Bakan Kurum’a sarıldı.

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Osmaniye temaslarının ardından Adana'ya giden Bakan Kurum, aynı ilgiyi Şambayadı Mahallesi'nde de gördü. Bakan Murat Kurum, TOKİ konutlarında inceleme yaptığı sırada yeni evlenen Hatice ve Gökhan Başpınar'ın çay davetini kırmadı. Aile üyelerinin, "Çok şükür hiçbir eksiğimiz yok, hepsini yerine getiriyorlar ve bizi mağdur etmiyorlar. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerinin üzerine Bakan Kurum, "İnşallah tüm deprem bölgesinde bu gülen yüzleri görmek istiyoruz. Tüm ailelerimiz böyle sevinsin istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah daha güzel günlerde, hep bir arada olalım." dedi.

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