Video Haber Bakan Kurum Giresun'da gençlerle bir araya geldi
Bakan Kurum Giresun'da gençlerle bir araya geldi

Bakan Kurum Giresun'da gençlerle bir araya geldi

17.12.2022 | 12:58

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Giresun’da gençlere bir araya geldi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Giresun'da gençlere bir araya gelerek, "Yeni bir yüzyıla giriyoruz sevgili gençler. Bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak. İnşallah sürdürülebilirliğin yüzyılı, ekonominin, şefkatin, gençliğin yüzyılı olacak… Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023, 2053, 2071 yılına büyük ve güçlü Türkiye idealiyle yürüyeceğiz. Hep birlikte, milletimizle birlikte yürüyeceğiz… 2023'deki hedefimiz 50 bin gencimize istihdam oluşturmak. Bunun yaklaşık 3 binini Bakanlığımızda personel olmak üzere çeşitli birimlerimizde gerçekleştireceğiz… Dertliyiz, dertli olduğumuz içinde bu hizmetleri büyük bir aşk ve şevkle yapmaya gayret gösteriyoruz. İlim nerdeyse o ilmin peşinden koşuyoruz. 81 ilimizde, millet bahçeleri yapıyoruz. Millet bahçeleriyle şehirlerimizi daha yeşil, daha yaşanabilir yapmak üzere projeler yürütüyoruz... Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz 'Sıfır Atık' projemiz ise dün itibariyle 105 ülkenin desteği ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kapsamda her yıl '30 Mart günü Sıfır Atık Günü' olarak ilan edildi…" dedi.

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