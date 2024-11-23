Bakan Memişoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması: Adli soruşturmayı biz başlattık

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi soruşturması başta olmak üzere gündeme ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu. Adli soruşturmayı kendilerinin başlattığını belirten Bakan Memişoğlu, "Biz bu bebeklerin öldürüldüğü 28 Haziran 2024'te öğrendik" dedi. Yenidoğan çetesini "insanlıktan nasibini almamışlar" olarak adlandıran Memişoğlu, "Çürük elmalar ayıklanacak, taviz yok" ifadelerini kullandı.