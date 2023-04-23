Bakan Özer, 23 Nisan'da çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti | Video
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Özer, "Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir ilkesiyle taçlanan bu kutlu günde göğsümüz, mukaddes vatanımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza duyduğumuz inanç ve güvenle kabarıyor." ifadesini kullandı.
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