Video Haber Bakan Soylu "FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafından bilinen sözde bir milletvekili" | video

Bakan Soylu "FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafından bilinen sözde bir milletvekili" | video

Bakan Soylu
24.12.2020 | 16:40

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Uşak’ta çıplak arama yapılmasına yönelik iddialar hakkında, “Türk Polis Teşkilatı’na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Bu kadar açık söylüyorum” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Pandemi koşulları nedeni ile 81 İl Emniyet Müdürü'nün uzaktan bağlantı yöntemi ile katıldığı toplantıda konuşan Bakan Soylu, "Dün akşam itibariyle 3 bin 251 personelle birlikte sahaya sızan Van Asayiş Jandarma Bölge Komutanlığımızın koordinasyonunda yürüyen, Jandarma ve Polis Özel Harekatımız ile güvenlik korucularımızın içerisinde bulunduğu Yıldırım Besta - 17 operasyonu başladı. Öncelikle bu operasyonda bulunan komuta kademesi'ne, komandolarımıza, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularımıza, tüm özel harekatçılarımıza Cenab-ı Allah'tan muhafaza diliyoruz. Kışın ortasındayız ama kahramanlarımız sahadan bir an olsun çıkmış değiller" ifadelerini kullandı.


"Selahattin Demirtaş teröristtir, AİHM'nin almış olduğu karar, boşlukta bir karardır"
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Selahattin Demirtaş hakkında aldığı kararın hiçbir anlamı olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, "Kobani dahil olmak Kobani'den önce ve sonra kendisi, kardeşleri, sözde siyaset arkadaşları ile birlikte Türkiye'nin ekonomik, siyasi, milli birlik, huzur, güven, refah ve kalkınma ortamına terörist saldırılan gerçekleştirdiler ve bunu bir gün bile olsun kınamadı. Mecliste o partiye siyasi çağrılar yapılmasına rağmen, PKK'yı kınayın, eleştirin denmesine rağmen bir tek kez, PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, iştahlandıran ve onlara destek veren, onların ideolojik alt yapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar, boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur" şeklinde konuştu.


Emniyet ekiplerinin Uşak'ta çıplak arama yaptığı iddialarının tamamen yalan ve iftira olduğunu belirten Bakan Soylu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun FETÖ'cü olduğunu vurguladı. Bakan Soylu, "FETÖ kalıntılarının, FETÖ artıklarının, FETÖ zihniyet kalmışlığının ve alışkanlığının bir takım tezahürlerini maalesef birileri hala göstermeye çalışmaktadır. Buna hep beraber şahit oluyoruz. Nereden yönlendirildiğini gayet iyi bildiğimiz bir güruh yıl boyunca bu karalama kampanyasını sürdürdü. Halen daha sürdürmeye devam etmektedir. En son Uşak ile ilgili bir iftira ortaya attılar. Bundan 2 buçuk, 3 ay önce Uşak Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü yalanladı. Sonra tekrar attılar. Bundan 5 gün önce tekrar yalanlandı. Kamera kayıtlarını tümüyle ortaya koydu. Ancak ne yazık ki dün Ana Muhalefet Liderinin hala bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim, Türk Polis Teşkilatı'na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Bu kadar açık söylüyorum" diye konuştu.

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