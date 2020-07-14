Bakan Soylu: Toplam 11 yaralımız ve 1 de kaybımız var | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, "Toplam 11 yaralı söz konusu 1 de kaybımız var. Bütün ekiplerimiz bölgede çalışma yapıyor. İnşallah o köylere (12 köy) ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 11 yaralı söz konusu 1 de kaybımız var. Bütün ekiplerimiz bölgede çalışma yapıyor" dedi. İncelemeler sonrası açıklama yapan Soylu, şu anda 12 köye ulaşımda problem yaşadıklarını belirtti.