Video Haber Bakan Soylu: Toplam 11 yaralımız ve 1 de kaybımız var | Video

Bakan Soylu: Toplam 11 yaralımız ve 1 de kaybımız var | Video

Bakan Soylu: Toplam 11 yaralımız ve 1 de kaybımız var | Video
14.07.2020 | 01:55

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, "Toplam 11 yaralı söz konusu 1 de kaybımız var. Bütün ekiplerimiz bölgede çalışma yapıyor. İnşallah o köylere (12 köy) ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 11 yaralı söz konusu 1 de kaybımız var. Bütün ekiplerimiz bölgede çalışma yapıyor" dedi. İncelemeler sonrası açıklama yapan Soylu, şu anda 12 köye ulaşımda problem yaşadıklarını belirtti.

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