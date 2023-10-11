Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'den vatandaş tahliyesine ilişkin, "Dışişleri Bakanlığı'yla koordineliyiz. Gerek duyulması halinde her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" dedi.