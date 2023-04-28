Bakan Yanık'ın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü | Video
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı, AK Parti Osmaniye 1'inci sıra milletvekili adayı Derya Yanık, seçim çalışmaları kapsamında Türkmen beldesini ziyaret etti. Burada Bakan Yanık'ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla görüştü.
Vatandaşlar Erdoğan'ın konuşmasına alkışlarla karşılık verdi. Söz alan bazı vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.
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