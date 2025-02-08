Video Haber Bakan Yerlikaya açıkladı: "Gürz-45" operasyonuyla 1'i gri kategoride aranan 2 terörist yakalandı | Video
Bakan Yerlikaya açıkladı:

Bakan Yerlikaya açıkladı: "Gürz-45" operasyonuyla 1'i gri kategoride aranan 2 terörist yakalandı | Video

08.02.2025 | 09:51

işleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gri kategoride yer alan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristlerin Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "Gürz-45" operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristlerin Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "Gürz-45" operasyonuyla yakalandığını kaydetti.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden GRİ kategorideki Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer'in; 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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