Bakan Yerlikaya açıkladı, o teröristler etkisiz hale getirildi | Video

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 1 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler 'Rojhat Dilman' kod adlı Adem Gürel ile 'Şoreş Dilok Cilo' kod adlı Ahmet Karaboğa, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."