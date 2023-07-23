Video Haber Bakan Yerlikaya açıkladı, o teröristler etkisiz hale getirildi | Video
Bakan Yerlikaya açıkladı, o teröristler etkisiz hale getirildi | Video

Bakan Yerlikaya açıkladı, o teröristler etkisiz hale getirildi | Video

23.07.2023 | 12:35

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 1 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler 'Rojhat Dilman' kod adlı Adem Gürel ile 'Şoreş Dilok Cilo' kod adlı Ahmet Karaboğa, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya açıkladı, o teröristler etkisiz hale getirildi | Video 00:53
Bakan Yerlikaya açıkladı, o teröristler etkisiz hale getirildi | Video 23.07.2023 | 12:35
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:31
HÜDA PAR'a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.07.2023 | 08:47
Son dakika haberi: Beşiktaş’ın futbolcusuna çirkin saldırı! İşte genç ismin sağlık durumu... | Video 00:38
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın futbolcusuna çirkin saldırı! İşte genç ismin sağlık durumu... | Video 23.07.2023 | 00:07
İYİ Partili Ümit Özlale’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’gizli protokol’ göndermesi: Halkı kandıramazsın | Video 00:27
İYİ Partili Ümit Özlale'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi: Halkı kandıramazsın | Video 22.07.2023 | 23:59
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü | Video 01:31
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü | Video 23.07.2023 | 00:00
Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den bomba kulis: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı | Video 00:23
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba kulis: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı | Video 22.07.2023 | 22:53
Kurtköy’de tartışan çift oturdukları evi yaktılar | Video 01:59
Kurtköy'de tartışan çift oturdukları evi yaktılar | Video 22.07.2023 | 21:32
İhanet sonrası ilk yüzleşme! Toplantıda neler konuşuldu? | Video 02:13
İhanet sonrası ilk yüzleşme! Toplantıda neler konuşuldu? | Video 22.07.2023 | 18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile heyetler arası görüşme sona erdi | Video 00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile heyetler arası görüşme sona erdi | Video 22.07.2023 | 17:59
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu HDP’yle de pazarlık yaptı mı? 04:25
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu HDP'yle de pazarlık yaptı mı? 22.07.2023 | 16:48
Melih Altınok | Muhalif seçmenin son hâli 03:41
Melih Altınok | Muhalif seçmenin son hâli 22.07.2023 | 16:45
Salih Tuna | Madem öyle ablanızın suçu neydi? 03:29
Salih Tuna | Madem öyle ablanızın suçu neydi? 22.07.2023 | 16:38
Engin Altay’dan uzay fonu açıklaması! Tekne tatilinde olduğu için fon kullanıldı | Video 01:25
Engin Altay’dan uzay fonu açıklaması! Tekne tatilinde olduğu için fon kullanıldı | Video 22.07.2023 | 12:24
Mansur Yavaş’ın algısını bozan belgeler! AK Partili Hakan Han Özcan borçlanma balonunu patlattı | Video 02:11
Mansur Yavaş'ın algısını bozan belgeler! AK Partili Hakan Han Özcan "borçlanma" balonunu patlattı | Video 22.07.2023 | 10:59
SON DAKİKA: MSB’den PKK’ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz | Video 00:48
SON DAKİKA: MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz | Video 22.07.2023 | 10:04
Doğubayazıt’ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı | Video 05:04
Doğubayazıt’ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı | Video 21.07.2023 | 22:40
Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul’a ihanet: 50 günde 200 toplantı... | Video 21:38
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı... | Video 21.07.2023 | 21:48
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü | Video 03:05
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü | Video 21.07.2023 | 20:52
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Tahıl Anlaşması ve Rusya çağrısı: Masaya getirilmeli! | Video 03:36
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Tahıl Anlaşması ve Rusya çağrısı: Masaya getirilmeli! | Video 21.07.2023 | 20:49
İtalya’da hortum | Video 00:53
İtalya’da hortum | Video 21.07.2023 | 17:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA