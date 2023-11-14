Video Haber Bakan Yerlikaya duyurdu: Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi | Video
Bakan Yerlikaya duyurdu: Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi | Video

Bakan Yerlikaya duyurdu: Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi | Video

14.11.2023 | 08:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız" mesajını paylaştı.

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